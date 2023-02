YouTube als Kundenmagnet Experten verraten, wie Unternehmen mit ihren Videos Anfragen generieren können (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Jonathan Laufer und Christian Schuppner sind die

Geschäftsführer der Logical Lemon GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Gemeinsam

mit ihrem Team unterstützen sie ihre Kunden dabei, ihre Präsenz auf YouTube

nachhaltig zu optimieren. Das überzeugt: Deutlich mehr Reichweite, Sichtbarkeit,

Vertrauen und Anfragen führen die Kunden der Logical Lemon GmbH zum Erfolg.



Fehlinformationen und Irrglauben rund um die Videoplattform YouTube gibt es

viele. Dazu gehört etwa, dass ein Kanal erst nach Jahren Kunden bringen würde

oder dass dafür tausende Klicks und Abonnenten notwendig wären. Doch die

Realität sieht anders aus. "Ein YouTube-Kanal kann schon ab den ersten Videos

Kunden bringen. Auch auf kleine Nischen, zum Beispiel im B2B, trifft das zu. Das

Wissen zum Thema YouTube-Marketing steckt bei den meisten Gewerbetreibenden noch

in den Kinderschuhen", so Jonathan Laufer und Christian Schuppner. "Diese

Fehlinformationen kosten bares Geld." Die beiden Unternehmer wissen, wovon sie

sprechen. Als Experten für die erfolgreiche Kundengewinnung über YouTube steht

für sie fest, dass die richtige Strategie der wichtigste Hebel für dauerhaft

erfolgreiches Video-Marketing ist. Im Folgenden haben die Experten die drei

Phasen verraten, die YouTube zum messbar effizienten Werbeinstrument für

Unternehmen werden lassen.