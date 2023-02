Erfolgreich im Dropservice So profitieren Vermittler und Dienstleister vom neuen Outsourcing-Geschäftsmodell (FOTO)

Veitshöchheim (ots) - Onlinemarketing-Experte Lukas Seyfried ist Vorreiter im

Bereich Dropservice und gibt sein Wissen in Coachings und Beratungsgesprächen an

angehende Vermittler von Dropservice-Leistungen weiter. Darüber hinaus ist er

Gründer und Geschäftsführer von Dropsify, der ersten deutschen

Dropservice-Plattform, die als Marktplatz für Leistungen Dienstleistern zu

Aufträgen und Vermittlern zu geeigneten Dienstleistern verhilft. Erfahren Sie

hier, wie Vermittler und Dienstleister vom neuen Outsourcing-Geschäftsmodell

profitieren.



Bevor Agenturen und unabhängige Dienstleister mit ihrer Expertise punkten

können, müssen sie zuerst ein anderes Hindernis überwinden: die Akquise neuer

Kunden. Zwar haben einige von ihnen das Glück, über Bekannte sofort die ersten

Aufträge zu landen und sich durch diese einen guten Ruf aufzubauen, jedoch muss

die Mehrheit der Dienstleister selbst um neue Kunden bemühen. "Die

Kundengewinnung verschlingt nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Viele

Dienstleister würden beides lieber in ihre Kernaufgaben investieren, benötigen

dafür aber einen Partner, der die Akquise übernimmt", erklärt Dropsify-Gründer

und Dropservice-Coach Lukas Seyfried.