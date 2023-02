NEW YORK (dpa-AFX) - Auf die Vortagsgewinne folgen am Freitag an den US-Aktienmärkten wegen Zinssorgen wohl wieder klare Verluste. Anleger achteten stark auf die veröffentlichten Daten zur Kernrate der Verbraucherpreise, auf die die US-Notenbank Fed bei ihrer Geldpolitik intensiv schaut. Der sogenannte PCE-Deflator fiel etwas höher aus als von Experten erwartet. Anleger werten dies als Zeichen, dass die hohe Inflation nicht nachlässt und die Währungshüter unter Handlungsdruck bleiben.

Beim Dow Jones Industrial lässt die Taxe des Brokers IG eine Stunde vor dem Auftakt einen Abschlag von einem Prozent auf 32 829 Zähler erwarten. Stärker bleiben die Ausschläge unter den Technologiewerten, die auf den Zinskurs der Fed für gewöhnlich stärker reagieren. Der von dieser Branche geprägte Nasdaq 100 wurde 1,6 Prozent tiefer auf 11 989 Zähler taxiert. Er droht damit erstmals im Februar wieder unter die Marke von 12 000 Punkten zu sacken.