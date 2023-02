Der Kernindex ohne Energie und Nahrungsmittel stieg auf Jahressicht um 4,7 Prozent - nach 4,6 Prozent im Vormonat. In dieser Betrachtung war eine Jahresrate von 4,3 Prozent erwartet worden.

Der anhand der Konsumausgaben ermittelte Preisindex PCE ist deutlich höher als erwartet ausgefallen. Der Preisindex stieg im Januar im Jahresvergleich um 5,4 Prozent. Am Markt war nur eine Jahresrate von 5,0 Prozent erwartet worden. Außerdem wurde die Jahresrate für Dezember deutlich nach oben revidiert, auf 5,3 Prozent von zuvor 5,0 Prozent.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Einkommen der US-Verbraucher sind zu Beginn des Jahres nicht so stark wie erwartet gestiegen. Die Einnahmen der privaten Haushalte legten im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 1,0 Prozent erwartet. Im Dezember waren die Einkommen um 0,3 Prozent gestiegen.

