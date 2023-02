BARCELONA, Spanien, 24. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Während die 5G-Entwicklung an Fahrt gewinnt und 5G-Netze ausgebaut werden, werden 5G-Technologien in großem Umfang eingesetzt, was einen enormen geschäftlichen Nutzen mit sich bringt. Auf dem Verbrauchermarkt haben die 5G-Technologien das Benutzererlebnis erheblich verbessert und die Benutzergewohnheiten verändert. Für die Industrie bietet 5G neue Ansätze für die Einrichtung privater Netze. In China wurden bereits mehr als 6000 virtuelle private 5G-Netze von Betreibern für über 40 Branchen eingerichtet. Man kann mit Sicherheit sagen, dass 5G in einen positiven Geschäftszyklus eingetreten ist. Gleichzeitig hat die Verbreitung von 5G die Innovation gefördert und neue Szenarien, Inhalte und Anwendungen hervorgebracht. Dies wiederum stellt immer höhere Anforderungen an 5G-Netze und zwingt das Kernnetz zum Übergang von 5G zu 5.5G.

Huawei ist das erste Unternehmen der Branche, das das Konzept des 5.5G-Kerns vorschlägt, mit dem Ziel, die Netzwerkkonnektivität umfassend zu verbessern und alle Dienste zu ermöglichen. Auf dieser Grundlage wird Huawei neue Geschäftsmöglichkeiten erkunden, neue Werte schaffen und sich gemeinsam mit Partnern aus der Industrie auf dem Weg zu einer intelligenten Welt bewegen.

Im Bereich der Telefondienste können Sprachanrufe die Erwartungen der Menschen an die Kommunikation nicht mehr erfüllen. Stattdessen setzen sie auf vielfältigere Anrufmethoden wie Videotelefonie und interaktive Anrufe. Um diesem Trend gerecht zu werden, wird New Calling entwickelt. Durch die Verbesserung der nativen Anruffunktionen der Mobilfunknetze verwandelt New Calling herkömmliche Sprach- und Videoanrufe in intelligente und interaktive Anrufe, die das Anruferlebnis auf ein neues Niveau heben.

Um sich an den Reifegrad der Branche anzupassen, werden die Fähigkeiten von New Calling schrittweise ausgebaut. In der ersten Phase ergänzt New Calling die Anrufe durch intelligente Techniken wie Bilderkennung, Medienwiedergabe und Sprachübersetzung. Auf diese Weise können die Benutzer während eines Videogesprächs Funktionen wie die Ersetzung des Hintergrunds, einen virtuellen AR-Avatar und Echtzeitübersetzung nutzen, ohne ihr Endgerät austauschen zu müssen. Diese Funktionen verbessern unmittelbar das Anruferlebnis. In der zweiten Phase führt New Calling die Interaktionsfähigkeit ein, um Dienste wie Fernsteuerung und interaktive Menüs zu ermöglichen, und die Endgeräte müssen die Datenkanaltechnologie (DC) unterstützen. Eine typische Anwendung ist die Fernbeurteilung von Fahrzeugschäden, die es dem Gutachter ermöglicht, den Schaden per Videoanruf zu bewerten. Dies verbessert die Betriebseffizienz erheblich.