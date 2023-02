Steuerpreneure Deutschland Steuerberatungsgesellschaft mbH expandiert weiter Full-Service-Kanzlei bezieht zum 1. März 2023 neuen Standort (FOTO)

Kaiserslautern (ots) - Die Steuerpreneure Deutschland

Steuerberatungsgesellschaft mbH, eine Full-Service-Kanzlei mit Sitz in

Kaiserslautern, vergrößert sich erheblich: Wie die Steuerberaterin und Inhaberin

Miriam Pioch mitteilte, steht zum 1. März 2023 der Umzug in ein größeres Office

an einem neuen Standort an. Das zukünftige Büro befindet sich in einem Neubau,

der von der Haustechnik bis hin zur Wärmedämmung den neuesten Standards

entspricht. Auch kostenlose Parkplätze sind vorhanden. Zudem bietet der künftige

Standort Platz für mehrere neue Mitarbeiter.



Gründerin und Geschäftsführerin Miriam Pioch: "Das Thema Steuern ist sehr

wichtig und sehr komplex. Als Full-Service-Agentur sind wir in diesem Bereich

optimal aufgestellt, denn unser Team ist dank ständiger Fortbildungen immer auf

dem neuesten Stand. Dank unserer Spezialisierung auf das Thema Steueroptimierung

sind wir dazu in der Lage, jederzeit das Optimum aus der Steuersituation unserer

Klienten herauszuholen. Unser tägliches Ziel ist es, intelligente

Steuerstrategien für Agenturen, Investoren und Dienstleister zu konzeptionieren

und zu realisieren. Aufgrund der hohen Nachfrage und des gesteigerten Interesses

vonseiten unserer Kunden sind wir im letzten Jahr stark gewachsen. Da wir auch

weiterhin expandieren möchten, ist der Umzug in ein größeres Office notwendig.

Das neue Büro befindet sich in einem energetisch sehr interessanten Gebäude, das

sogar über eine eigene Photovoltaikanlage verfügt. Vor allem aber bietet es

Platz für mehrere neue Mitarbeiter."