Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kiefersfelden (ots) - Industriebetriebe stellen hohe Anforderungen an dieBeleuchtung ihrer Produktionshallen. Mit den steigenden Energiepreisen kommensie allerdings auch in diesem Bereich um die Frage möglicher Einsparungen nichtherum. Anton M. Huber ist Geschäftsführer der tempLED GmbH, die als Spezialistfür Lichtlösungen unter schwierigen Bedingungen gilt. Wir haben uns bei ihmerkundigt, wie sich eine hochqualitative Beleuchtung mit der Senkung derEnergiekosten verbinden lässt.Es ist irrsinnig heiß und die Funken sprühen. Bei der Stahlherstellung sindLärm, Dreck und Hitze für die Arbeiter eine große Herausforderung. Doch auch dieBeleuchtung muss diese extremen Produktionsbedingungen aushalten. Sindenergiesparende LED-Leuchten unter solchen Voraussetzungen überhaupt einsetzbar?"Unsere Ingenieure haben LED-Leuchten entwickelt, die bis zu 110 Grad CelsiusUmgebungstemperatur aushalten", sagt Anton M. Huber von der tempLED GmbH. "Dagibt es also kein Problem. Wenn wir über die spezifischen Bedingungen inStahlwerken sprechen, kommen im Übrigen die großen Höhen hinzu, in denen dieLeuchten montiert werden. Wir haben es mit Lichtpunkthöhen zu tun, die bei biszu 45 Metern liegen. Es ist somit eine außergewöhnlich gute Lichtausbeutegefragt. Darüber hinaus hängt viel von der Zuverlässigkeit der Beleuchtung ab.Wenn in einem Stahlwerk das Licht ausfällt, kommt es zum Stillstand derOfenbeheizung. Solche Ausfallzeiten sind eine teure Angelegenheit."Die tempLED GmbH entwickelt, produziert und montiert LED-Industrieleuchten, dieauf die spezifischen Bedingungen ihrer Kunden ausgerichtet sind. DieLichtlösungen des Unternehmens sind überall dort willkommen, wo derProduktionsprozess von extremen Temperaturen, großen Höhen und außergewöhnlicherStaubentwicklung begleitet wird. Dass die tempLED längst Marktführer in ihrerNische ist, liegt sicherlich auch an einer besonderen Kundennähe. Die Wünscheder Kunden, die vom mittelständischen Unternehmen bis zum Großkonzern reichen,fließen regelmäßig in die Eigenentwicklungen ein. Die Produkte der tempLEDkommen heute in ganz Europa in Stahlwerken, Werften, Papierfabriken, Zinkereienund Aluminiumhütten zum Einsatz. Angefangen hat es allerdings im beschaulichenbayerischen Rosenheim. Aufgrund der großen Nachfrage kam es bald nach derGründung der tempLED zur Eröffnung weiterer Vertriebs- und Produktionsstandortein Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit Vertriebspartnern in Kroatien,Slowenien, Finnland, Indien und dem baltischen Raum gelang dann die Expansionüber den deutschsprachigen Raum hinaus. Inzwischen geht es bei der tempLEDbereits um den Sprung über den Atlantik.