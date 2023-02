Seite 2 ► Seite 1 von 2

Griesheim (ots) - Die Energiekosten sind im vergangenen Jahr explodiert undviele Menschen tragen sich mit dem Gedanken an eine Solaranlage. Ist eine solcheAnlage aber nicht viel zu teuer und mit einem großen bürokratischen Aufwandverbunden? Johannes Mück ist Experte für Solaranlagen und bietet mit seinerTecSolar GmbH Solarlösungen für Eigenheime, Gewerbe und Balkone. Wir haben unsbei ihm erkundigt, ob jetzt ein guter Zeitpunkt für den Einstieg in dieSonnenenergie ist.In Zeiten wie diesen wandelt sich nicht nur die Gesellschaft, sondern auch daseigene Selbstverständnis. Innovationen treffen den Markt beinahe täglich und derAlltag der Menschen verändert sich damit zunehmend. Ein Thema, das vor allemzuletzt immer wichtiger wird, ist die Energiewende, erklärt Johannes Mück vonder TecSolar GmbH. Energie in Form von Strom und Wärme aus nachhaltig nutzbaren,erneuerbaren oder regenerativen Quellen, kurz erneuerbaren Energien, zubeziehen, rückt dabei mehr und mehr in den Fokus, um die dauerhafte Versorgungvon Wirtschaft und Gesellschaft zu gewährleisten. Damit einher geht auch dasThema Nachhaltigkeit. So werden auch klimaneutrale Energien immer attraktiver.Ein Weg, sich dieser Denkweise anzunehmen, ist eine eigene Solaranlage. Diesenutzt Sonnenlicht und verwandelt dieses in elektrischen Strom oder thermischeEnergie - womit ein Großteil des täglichen Bedarfs eines Haushalts abgedecktwerden kann. "Ein Thema, das dabei auch immer wieder diskutiert wird, ist dasThema Stromausfall", betont Johannes Mück von der TecSolar GmbH. "Die Menschendenken darüber nach, was ein instabiles Stromnetz für ihre Familie bedeutet.Unabhängigkeit ist in der Energiefrage damit zum Schlagwort geworden. Für michbedeutet Unabhängigkeit aber auch, dass wir uns von den fossilen Brennstoffenverabschieden, um uns nachhaltig der Sonnenenergie zuzuwenden. Die Sonne kanndas 10.000-fache des Energiebedarfs der gesamten Weltbevölkerung liefern. Ichstelle mir vor, dass wir jedes Einfamilienhaus und jeden Balkon in ein kleinesunabhängiges Kraftwerk umrüsten."Johannes Mück ist Unternehmer aus Leidenschaft. Für die Solarbranche hat er sichaus Überzeugung entschieden. Mit seiner TecSolar GmbH bietet er eineFull-Service-Lösung an, die von der Beratung über die Projektierung bis zurInstallation reicht. Die Kunden des Unternehmens sind Familien mit Eigenheimen,Gewerbetreibende und Mieter, die ein "Balkonkraftwerk" an den Start bringenmöchten. Auf Wunsch kümmert sich das Team der TecSolar GmbH auch um dieFinanzierung und erledigt alle bürokratischen Erfordernisse. Die gegenwärtigeWartezeit für Dachanlagen gibt der Experte mit drei Monaten an, was im