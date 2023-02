NEW YORK (dpa-AFX) - Ein überraschend deutlicher Preisanstieg im Januar hat am Freitag die Anleger an den US-Börsen verschreckt. Sorgen vor womöglich deutlicheren Zinsschritten der US-Notenbank Fed kochten wieder hoch.

Der Dow Jones Industrial büßte kurz nach dem Börsenstart 1,35 Prozent auf 32 706,52 Zähler ein. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,56 Prozent auf 3949,58 Punkte und der Nasdaq 100 sank um 2,00 Prozent auf 11 936,25 Zähler und fiel damit erstmals in diesem Februar unter die Marke von 12 000 Punkten. Technologiewerte reagieren auf den Zinskurs der Notenbank für gewöhnlich stärker als sogenannte Standardwerte.

Der anhand der Konsumausgaben ermittelte Preisindex PCE, der von der Fed besonders beachtet wird, stieg nicht nur deutlicher als im Dezember, sondern lag auch über den Erwartungen am Markt. Das dürfte der Fed zu denken geben./ck/he