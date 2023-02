Tesla Event – Wie sieht der neue Masterplan aus?

Der bevorstehende Investorentag von Tesla zieht die Aufmerksamkeit auf sich, da sich der Elektrofahrzeughersteller nach einem turbulenten Jahr auf eine gewisse Weise neu erfinden muss. Im Vorfeld der Planungen hat Tesla CEO Elon Musk bereits bestätigt, dass er den „Masterplan Teil 3“ während der Veranstaltung, die am 1. März 2023 in Texas stattfinden soll, vorstellen wird.

Getreu der Tradition von Tesla, Updates und Strategien in Veranstaltungen in Eventform einzubauen, weist die Einladung zum Investorentag einen strukturierten Hintergrund auf, sowohl in der Einladung als auch in der von Elon Musk auf Twitter geteilten Grafik der Veranstaltung. Bei näherer Betrachtung scheint der strukturierte Hintergrund aus Fahrzeugkarosserien zu bestehen. Möglicherweise ist dies ein Hinweis darauf, wie Tesla die Skalierung des aktuellen Wagenbaus plant und damit die entscheidende Komponente des Masterplans Teil 3.