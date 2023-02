5.5G-Kern Ermöglichung aller Dienste und Übergang zu einer intelligenten Welt

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Während die 5G-Entwicklung an Fahrt

gewinnt und 5G-Netze ausgebaut werden, werden 5G-Technologien in großem Umfang

eingesetzt, was einen enormen geschäftlichen Nutzen mit sich bringt. Auf dem

Verbrauchermarkt haben die 5G-Technologien das Benutzererlebnis erheblich

verbessert und die Benutzergewohnheiten verändert. Für die Industrie bietet 5G

neue Ansätze für die Einrichtung privater Netze. In China wurden bereits mehr

als 6000 virtuelle private 5G-Netze von Betreibern für über 40 Branchen

eingerichtet. Man kann mit Sicherheit sagen, dass 5G in einen positiven

Geschäftszyklus eingetreten ist. Gleichzeitig hat die Verbreitung von 5G die

Innovation gefördert und neue Szenarien, Inhalte und Anwendungen hervorgebracht.

Dies wiederum stellt immer höhere Anforderungen an 5G-Netze und zwingt das

Kernnetz zum Übergang von 5G zu 5.5G.



Huawei ist das erste Unternehmen der Branche, das das Konzept des 5.5G-Kerns

vorschlägt, mit dem Ziel, die Netzwerkkonnektivität umfassend zu verbessern und

alle Dienste zu ermöglichen. Auf dieser Grundlage wird Huawei neue

Geschäftsmöglichkeiten erkunden, neue Werte schaffen und sich gemeinsam mit

Partnern aus der Industrie auf dem Weg zu einer intelligenten Welt bewegen.