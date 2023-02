OneCareer bringt geförderte Weiterbildungen mit innovativer Plattform auf ein neues Level (FOTO)

Berlin (ots) - Einer sinnstiftenden Arbeit nachzugehen, ist nicht einfach nur

ein Broterwerb. Für viele Menschen bedeutet das Vorankommen im Beruf auch ein

großes Stück Selbstverwirklichung. Das innovative Portal OneCareer eröffnet nun

neue Chancen, Beruf und Bildung zu vereinen.



Die Arbeitswelt hat sich stark gewandelt, kaum jemand bleibt noch von der Lehre

bis zur Rente im selben Betrieb. Ganz im Gegenteil: Wer heute am Ball bleiben

will, muss offen sein für Veränderungen und sich weiterbilden. Gründe dafür gibt

es genug. Manchen Menschen droht ein Verlust des Arbeitsplatzes, andere wollen

sich verändern und in ihrem Unternehmen aufsteigen. Dazu ist es notwendig, neue

Fähigkeiten zu erlernen und Initiative zu zeigen. Dabei sind die

Herausforderungen der Menschen, die sich berufsbegleitend weiterbilden wollen,

allseits bekannt. Präsenzseminare, lange Anfahrten und feste Termine machen es

den Teilnehmern schwer, das moderne Leben und ihre Ambitionen zu kombinieren.

Aus diesem Verständnis heraus eröffnet OneCareer nun eine neue

Weiterbildungsmarke, die den Bedürfnissen der Teilnehmer gerecht wird.