Bremen (ots) - Juri Reimers und Ben Hohenspein sind die Geschäftsführer derFilmlagune GmbH, einer Agentur für professionelles Video-Marketing. Gemeinsammit ihrem Team aus Medien-Experten produzieren sie strategische Produktvideosfür E-Commerce-Händler und Onlineshops. Dabei haben die Marketing-Profis es sichzur Aufgabe gemacht, die Produkte und Dienstleistungen ihrer Kunden gekonnt inSzene zu setzen und so Umsatz und Verkaufszahlen nachhaltig und messbar zusteigern. Erfahren Sie hier, welche Vorteile Produktvideos für Händlerbereithalten und wie die Experten der wachsenden Nachfrage an ihrem Angebotgerecht werden.Onlineshopping wird immer beliebter, schließlich hat die bequeme Einkaufstour imInternet viele Vorteile für den Kunden. Allerdings hat ein Onlinekauf auch einenentscheidenden Nachteil: So können potenzielle Interessenten den Artikel vor demKauf nicht in den eigenen Händen halten und bleiben daher oft unentschlossen.Das haben auch viele Onlinehändler erkannt. Damit rückt das Thema Produktvideosmehr und mehr in den Fokus. In den USA sind diese bereits weiträumig vertreten,während sie hierzulande noch in den Kinderschuhen stecken. Dennoch werdenprofessionelle Produktvideos immer beliebter und fließen mehr und mehr in dasPortfolio von Onlinehändlern ein. Aus gutem Grund! Schließlich lassen sich mitprofessionellen Produktvideos deutlich mehr Abschlüsse erreichen, wie auch JuriReimers und Ben Hohenspein wissen. Sie sind die Gründer und Geschäftsführer derFilmlagune GmbH, mit der sie sich genau auf diesen Bereich spezialisiert haben.Sie wissen damit um die großen Chancen, die Produktvideos mit sich bringen,warnen aber im gleichen Zuge auch davor, Produktvideos kurzentschlossen in dieeigene Hand zu nehmen: "Selbstgemachte Videos sehen auf den ersten Blickvielleicht halbwegs gut aus, das Problem dabei ist jedoch, dass ihnen meist eineverkaufspsychologische Optimierung sowie ein datenbasierter Aufbau fehlen - dassdie Erfolge so ausbleiben, ist damit kein Wunder." Aus diesem Grund haben essich die beiden Experten zur Aufgabe gemacht, E-Commerce-Händler mit ihrenprofessionellen und strategisch geplanten Produktvideos dabei zu unterstützen,ihre Produkte auch im Internet erlebbar zu machen - und so die Conversionrateund Zahl der Verkäufe deutlich zu erhöhen."Mit der richtigen Komposition aus Bild und Ton, gekoppelt mit der richtigenverkaufspsychologischen Struktur gelingt dies immer noch am besten", erklärtJuri Reimers. "Dabei können unsere Videos auf vielen verschiedenen Plattformen