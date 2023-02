(Absatz 3, letztes Wort: "könnte")



MONTABAUR/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Beim Bau des vierten deutschen Handynetzes droht eine juristische Schlammschlacht. Der designierte Netzbetreiber 1&1 warf dem Konkurrenten Vodafone eine Behinderung des Ausbaus vor und kündigte eine Beschwerde beim Bundeskartellamt an. Vodafone wiederum wies die Vorwürfe am Freitag "entschieden zurück" und teilte mit, dass man "die Anschuldigungen von 1&1 mit Verwunderung zur Kenntnis genommen" habe. An der Börse wurden die Nachrichten mit Sorge aufgenommen. Die 1&1-Aktie büßte zuletzt rund sieben Prozent an Wert ein; die Papiere der Mutter United Internet verloren ebenfalls etwas an Wert.

Anlass des Streits sind erhebliche Verzögerungen beim Ausbau des neuen Netzes und drohende Bußgelder. Der mobile Empfang von 1&1, einer Tochter des United Internet sollte ursprünglich Ende 2022 starten, nun peilen sie Sommer 2023 an - und auch das könnte sich noch nach hinten verschieben. In einer Mitteilung von 1&1 vom Donnerstagabend hieß es, es könnte "geringfügige Verzögerungen" geben.