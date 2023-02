Ukraine weist russische Vorwürfe zu Transnistrien zurück

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat russische Behauptungen zu angeblichen Plänen für einen Einmarsch in die von der Nachbarrepublik Moldau abtrünnige Region Transnistrien zurückgewiesen. "Wir respektieren Moldaus Souveränität", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in Kiew. Die Vorwürfe seien haltlos. Moskau hatte behauptet, dass die ukrainische Armee "Provokationen" gegen das Gebiet mit knapp 500 000 Einwohnern an der Südwestgrenze der Ukraine vorbereite.

In Transnistrieen sind seit den 1990er Jahren sogenannte russische Friedenstruppen stationiert. In dem schmalen, von Russland kontrollierten Landstreifen am Fluss Dnistr sollen sich noch riesige Munitionsvorräte aus sowjetischen Zeiten befinden. Kiew wehrt seit einem Jahr eine russische Invasion ab. Der Schwerpunkt der Kämpfe liegt aktuell im Osten des Landes./ast/DP/he