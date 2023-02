JEFFERIES stuft Nagarro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nagarro nach einem Bericht der "Wirtschaftswoche" und angesichts der jüngsten Kursverluste auf "Buy" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Der Aktienkurs des IT-Dienstleisters sei in den vergangenen Tagen wegen deutlich gestiegener Leerverkaufspositionen stark unter Druck geraten, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Freitag. Das Magazin habe nun die Geschäftstätigkeit von Nagarro kommentiert, aber der Artikel enthalte wenig Neues. Zudem sei einiges nicht in den richtigen Kontext gestellt worden./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 16:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2023 / 16:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nagarro Aktie wird aktuell mit einem Minus von -12,52 % und einem Kurs von 95,35EUR gehandelt.