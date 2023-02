EVE Energy erhöht die Produktionskapazität von Strom- und Energiespeicherbatterien, um dem schnellen Wachstum der Branche gerecht zu werden.

EVE Energy eröffnet vier Batteriewerke mit einer Gesamtkapazität von 73 GWh .

. Spatenstich für eine 60-GWh-Superfabrik, die bis 2024 in Betrieb genommen werden soll.

JINGMEN, China, 25. Februar 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy („EVE"; SHE 300014), eines der weltweit führenden Unternehmen für Batterietechnologie, hat als Reaktion auf die erheblich gestiegene Marktnachfrage die Produktion in den Batteriewerken der Abschnitte 6, 7, 8 und 9 in Jingmen in der Provinz Hubei mit einer Gesamtkapazität von 73 GWh aufgenommen. Anlässlich der Inbetriebnahme veranstaltete das Unternehmen eine Zeremonie und legte gleichzeitig den Grundstein für den Bau einer 60-GWh-Superfabrik, ebenfalls in der zentral-chinesischen Stadt.

Während der Zeremonie stellte Dr. Yuan Dingding, Chief Technical Officer für Lithium Iron Phosphate Batteries of EVE, die Arbeit des Unternehmens an Innovationen im Bereich Schnellladetechnologie vor. Sein Produkt, eine 130-Ah-LFP-Zelle, wurde in SUV-Fahrzeugen mit 800-V-Batteriesystemen eingesetzt.