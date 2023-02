Blender Bites finalisiert Produktformulierungen für die Eigenmarke eines kanadischen Einzelhändlers

24. Februar 2023 – Vancouver, British Columbia - / IRW-Press / - Blender Bites Ltd. (das „Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“), (CSE: BITE, FWB: JL40, WKN: A3DWAM), ein preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von hochwertigen vorportionierten tiefgekühlten funktionellen biologischen und pflanzlichen Lebensmitteln befasst, freut sich, bekannt zu geben, dass es die Produktformulierungen fertiggestellt hat und auf die endgültigen Verpackungsmaterialien und die Produktgrafik in Verbindung mit einem zweijährigen Eigenmarkenvertrag (der "Vertrag") wartet, der am 25. November 2022 mit einem großen kanadischen Einzelhändler (der "Einzelhändler") abgeschlossen wurde. Der Vertrag ermöglicht es Blender Bites, eine neue Reihe mit exklusiven Smoothie-Geschmacksrichtungen unter der Bio-Smoothie-Eigenmarke (Private Label) des Einzelhändlers zu entwickeln.