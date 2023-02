Wirtschaft Ministerium erwartet steigende Preise - aber keine leeren Regale

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeslandwirtschaftsministerium sieht derzeit keine Anzeichen, dass es wie in Großbritannien auch in Deutschland zu leeren Gemüse- und Obstregalen kommt. Eine Sprecherin von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sagte der "Rheinischen Post": "Derzeit ist die Versorgungslage in Deutschland mit frischen Obst und Gemüse gesichert."