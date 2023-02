Visa, Amazon oder Allianz – die Bausteine im Vermögensbaufbau

Liebe Leser, Daniel war in Frankfurt bei NTV auf dem Parkett - hier finden Sie das Video mit unseren Perspektiven zum Jahresstart. In unsere Depots nehmen wir in dieser Woche selektiv Produkte auf aussichtsreiche US-Aktien – ein Call auf Paypal schlug in dieser Woche direkt ein, ein Produkt auf Meta ebenso. Aber wie analysieren wir den Markt, sichern unsere Depots ab und bauen Vermögen auf. All das besprechen wir in unserem Trainingstag 2023. Mit dabei waren vier Experten von Feingold Research, die unterschiedliche Ansätze und Expertisen mitbringen. Themen sind beispielsweise Depot-Struktur, Lesen von Sentiments, Konkrete Auswahl der besten Produkte, Funktionsweise von Optionsscheinen, Aufbau eines Markendepots, wichtigste Bausteine der Charttechnik, Arbeit mit Indikatoren wie Abstand zu gleitenden Durchschnitten und Vielem mehr. Daniel bespricht die Agenda im Video bei YouTube.

Wir berechnen für das Modul 250 Euro. Zu erwerben direkt über den Digistore….

Weitere Infos zu unserer Arbeit finden Sie hier…