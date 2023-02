Vorsicht! Der Rückgang der Inflation kommt ins Stocken

Ask 10,19

In einer vorherigen Berechnung von Ende Januar hatte die Behörde „nur“ ein Schrumpfen der Wirtschaft um 0,2 % festgestellt (siehe auch Börse-Intern vom 31. Januar), wobei damit bereits eine erste Schätzung nach unten revidiert worden war, bei der sogar noch von einer schwarzen Null die Rede war (siehe Börse-Intern vom 13. Januar).

Deutschland: Hohe Inflation und steigende Zinsen belasten

Hauptgründe für das schwache Abschneiden sind der Konsum und die Bauinvestitionen. Die privaten Konsumenten haben ihre Ausgaben um 1,0 % zum Vorquartal reduziert – sicherlich wegen der hohen Inflation. Und diese hat auch die Bautätigkeit belastet (-2,9 %), neben den gestiegenen Zinsen. Da Inflation und Zinsen nach wie vor hoch sind und sich lediglich die Inflation langsam abschwächt, die Zinsen aber derweil weiter steigen, wird die Wirtschaft noch einige Zeit belastet bleiben.

Dazu passt auch die gestrige Meldung, dass der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Dezember nominal, also nicht preisbereinigt, um 10,4 % und real sogar um 23,4 % unter dem Vorjahreswert lag. Vom Hochpunkt im März 2022 brachen die Auftragseingänge massiv ein und sie erreichten im November das niedrigste Niveau seit Januar 2018 (!).

Zwar konnten die Auftragseingänge im Dezember real um 1,8 % zum Vormonat zulegen, ob damit aber eine Trendwende eingeleitet wurde, muss abgewartet werden. Noch ist der Trend jedenfalls klar abwärtsgerichtet.

USA: Persönliche Konsumausgaben höher als erwartet

Zum Thema Inflation passt die zweite negative Nachricht, die gestern um 14:30 Uhr (MEZ) mit den PCE-Daten aus den USA kam. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE = Personal Consumption Expenditures) stieg im Januar um 5,4 % zum Vorjahr, nach +5,3 % im Dezember. Das von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) stark beachtete Inflationsmaß hat also an Tempo zugelegt. Erwartet worden war dagegen ein Rückgang auf +5,0 %.