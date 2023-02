Experience-Management-Lösungen von Huawei ermöglichen differenzierte Monetarisierung von Erfahrungen

BARCELONA, Spanien, 25. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Während das mobile Netzwerk sein exponentielles Wachstum fortsetzt, stellen wir eine florierende Entwicklung bei Lifestyle-Anwendungen und -Funktionen fest. In den letzten Jahren ziehen HD-Video, Livestreaming, AR/VR, Cloud-Gaming und viele andere neue Entwicklungen immer mehr unterschiedliche Nutzergruppen an. Im Einklang mit dem Nutzerwachstum steigt der erforderliche Datenverkehr rasant an, und natürlich wird ein optimales Serviceerlebnis erwartet. Angesichts dieses Trends wollen die Betreiber den Betrieb des Leitungsverkehrs optimieren, um die Serviceeinnahmen zu steigern und die Zunahme des Verkehrs anzukurbeln.

Wie können Betreiber sowohl das Verkehrsvolumen als auch die Einnahmen erhöhen, wenn die Verkehrsmonetarisierung auf Engpässe stößt?