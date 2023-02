Auden Group präsentiert hochmodernes Antennendesign auf der MWC 2023

Neueste Lösungen verwenden Schlüsseltechnologien wie mmWave, Phased Array und Beamforming, um die Grenzen der Verbindungsgeschwindigkeit zu verschieben

TAIPEH, 25. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die Auden Group, ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen mit Sitz in Taiwan, nimmt an der MWC Barcelona 2023 (Halle 5, Stand 5J64) teil, um seine technologischen Durchbrüche zur Beschleunigung der hochfrequenten 5G- und Wireless-Kommunikation zu präsentieren. Die Unternehmen, das an der Spitze des Antennendesigns steht, veranstaltet Live-Demonstrationen der Lösungen, die diese Meilensteine erreicht haben – darunter das Frontend-Antennenmodul für 28-GHz-mmWave-Radiowellen, das hochfrequentige mmWave-Antennentechnologie im Maßstab liefert, und die LEO-Benutzerterminals (Low Earth Orbit User Terminals), die einen Fortschritt für Satelliten-Breitbanddienste darstellen.