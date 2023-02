New Calling schafft einen brandneuen „Blauen Ozean" für die Telefonie-Branche

Die Kommunikation über Anrufe ist nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen eine grundlegende und einfache Weise, um Informationen zu übermitteln. Wenn das Telefonieren durch Zusatzfunktionen ergänzt werden kann, wird die Kommunikationseffizienz erheblich verbessert, insbesondere für spezielle Benutzergruppen wie ältere und hörgeschädigte Menschen. Privatanwender hoffen, ihre Privatsphäre schützen zu können, sich bei Videoanrufen besser auszudrücken und einen unterhaltsamen, interaktiven Anrufprozess zu genießen. Unternehmensnutzer erwarten, dass sie Transaktionen mit einem einfachen Telefonanruf abschließen können und dass ihre Kunden keine Apps herunterladen oder komplexe Prozesse wie Registrierung und Authentifizierung durchlaufen müssen, was die Betriebseffizienz verbessert.

3GPP hat die Standardisierung schon im März 2020 abgeschlossen und zusätzlich zu den Sprach- und Videokanälen die Datenkanaltechnologie (DC) eingeführt. Im Dezember 2021 initiierte 3GPP das Projekt Next Generation Real Time Communication (NG-RTC) in R18 und stellte des Weiteren klar, dass die IMS DC eine getrennte Kontroll- und Medienebene annehmen würde. Dies förderte die Entwicklung von New Calling.

Huawei arbeitet mit führenden Betreibern zusammen, um gemeinsame Innovationen umzusetzen. Diese Kooperationen definieren herkömmliche Anrufservices mit ultrahochauflösenden, intelligenten und interaktiven Funktionen neu und verwandeln die Wähltastatur von einem einfachen Kommunikationswerkzeug in einen Zugang, der unendlich viele Werte bieten kann. Privatpersonen können ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, Unternehmen können die Betriebseffizienz verbessern und Betreiber können den Datenverkehr jedes Anrufs schnell monetarisieren.