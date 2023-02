New Calling schafft einen brandneuen "Blauen Ozean" für die Telefonie-Branche

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Telefondienste sind für Betreiber die

Eckpfeiler ihres Geschäfts und bieten unverzichtbare und einzigartige soziale

Werte. Auch heute noch ist das Telefonieren das wichtigste Kommunikationsmittel

im Alltag der Menschen. Allerdings sind Telefondienste über einen langen

Zeitraum unverändert geblieben und bleiben oft hinter den

Kommunikationserwartungen der Menschen zurück. Wie können wir auf dem Weg zu

5.5G neue Dienste entwickeln, die den Nutzern ein reichhaltigeres Sprach- und

Videoanruferlebnis bieten, die Kommunikationseffizienz von Unternehmen

verbessern und mehr geschäftliche und soziale Werte schaffen? Da der MWC 2023

vor der Tür steht, sollten wir einen Blick auf die von Huawei entwickelte

New-Calling-Lösung werfen.



Aufwertung von Sprach- und Videoanrufen zu intelligenter und interaktiver

Kommunikation





Die Kommunikation über Anrufe ist nicht nur für Privatpersonen, sondern auch fürUnternehmen eine grundlegende und einfache Weise, um Informationen zuübermitteln. Wenn das Telefonieren durch Zusatzfunktionen ergänzt werden kann,wird die Kommunikationseffizienz erheblich verbessert, insbesondere fürspezielle Benutzergruppen wie ältere und hörgeschädigte Menschen. Privatanwenderhoffen, ihre Privatsphäre schützen zu können, sich bei Videoanrufen besserauszudrücken und einen unterhaltsamen, interaktiven Anrufprozess zu genießen.Unternehmensnutzer erwarten, dass sie Transaktionen mit einem einfachenTelefonanruf abschließen können und dass ihre Kunden keine Apps herunterladenoder komplexe Prozesse wie Registrierung und Authentifizierung durchlaufenmüssen, was die Betriebseffizienz verbessert.3GPP hat die Standardisierung schon im März 2020 abgeschlossen und zusätzlich zuden Sprach- und Videokanälen die Datenkanaltechnologie (DC) eingeführt. ImDezember 2021 initiierte 3GPP das Projekt Next Generation Real TimeCommunication (NG-RTC) in R18 und stellte des Weiteren klar, dass die IMS DCeine getrennte Kontroll- und Medienebene annehmen würde. Dies förderte dieEntwicklung von New Calling.Huawei arbeitet mit führenden Betreibern zusammen, um gemeinsame Innovationenumzusetzen. Diese Kooperationen definieren herkömmliche Anrufservices mitultrahochauflösenden, intelligenten und interaktiven Funktionen neu undverwandeln die Wähltastatur von einem einfachen Kommunikationswerkzeug in einenZugang, der unendlich viele Werte bieten kann. Privatpersonen können ihrePersönlichkeit zum Ausdruck bringen, Unternehmen können die Betriebseffizienzverbessern und Betreiber können den Datenverkehr jedes Anrufs schnell