BERLIN (dpa-AFX) - Der Thriller "Spurlos in Athen" hat der ARD am Samstagabend ab 20.15 Uhr einen deutlichen Quotensieg eingebracht. 6,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Krimi mit Silke Bodenbender als verzweifelte Mutter, die in der griechischen Hauptstadt ihren verschwundenen Sohn sucht. Der Marktanteil betrug 22,5 Prozent. Nach "Spurlos in Marseille" aus dem Jahr 2020 war "Spurlos in Athen" die zweite Folge einer losen Reihe, die sich um das unerklärliche Verschwinden eines Menschen dreht.

