Wirtschaft Bundesregierung setzt "konzertierte Aktion" aus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung führt die sogenannte "konzertierte Aktion" mit den Sozialpartnern zunächst nicht weiter. Das für den 9. März angesetzte Treffen finde nicht statt, heißt es in einer Mail des Kanzleramts an die beteiligten Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, über die das "Handelsblatt" (Montagsausgabe) berichtet.



Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland habe sich in den letzten Monaten stabilisiert, schreibt die Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Klimapolitik. "Das sind gute Nachrichten." Die "konzertierte Aktion" habe ihren Beitrag dazu geleistet.