Terminlich ist in der neuen Woche mit den Verbraucherpreisen auf Jahressicht von Deutschland und der EU sowie den China-PMI-Daten weiteres Material zur Beurteilung der Konjunkturlage zu erwarten.

Hält dieses Momentum an, sind im weiteren Verlauf die 15.000 als technisches Ziel abzuleiten:

Vor allem die Dynamik im Momentum gibt zu denken. In Summe war der Abschwung am Freitag von 1,72 Prozent der schwächste Tag im Februar. Dies sieht man hier sehr deutlich:

Letztlich kam der Index noch einmal an die Wochenhochs, scheiterte dort aber im Bereich der 15.550 Punkte. Genau dies zeige ich im Video noch einmal auf.

Dies deutete sich zum Wochenstart erst einmal leicht an, denn der Abwärtstrend war am Donnerstag zunächst geprüft und noch einmal verlassen worden (Rückblick Morgenanalyse 23.02.2023 ):

Das große Signal war in dieser Woche der Trendbruch im Stundenchart:

Dabei verschlechtert sich das Sentiment erneut, was aber durchaus gesund sein kann:

Verarbeitet wurden die Verbraucherpreise aus Deutschland, das BIP und letztlich am Freitag neue Inflationsdaten aus den USA. Sie sorgten insbesondere im Nasdaq für einen Rutsch, der den kompletten FED-Tag vom Monatsstart umschloss:

DAX erneut besser als die Wall Street doch der Druck ist in allen Indizes der Börse sichtbar. Meine Trading-Wochenvorbereitung am 26.02.2023 steht für Dich am Sonntag parat.

