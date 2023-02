Nur Tage nach dem Gang an die Börse hat die kanadische First Phosphate Corp. (CSE: PHOS; FRA: A3DQCH) eine weitreichende Kooperationsvereinbarung mit Prayon SA aus Engis, Belgien, geschlossen. Prayon weltweit tätiger Hersteller und Technologieanbieter im Bereich der gereinigten Phosphorsäure. First Phosphate und Prayon haben sich per Absichtserklärung verpflichtet, das Potenzial einer langfristigen Abnahmevereinbarung über Phosphatkonzentrat, das von First Phosphate in seinen eventuellen Bergbaubetrieben in Quebec hergestellt werden soll, zu untersuchen.

Die Vereinbarung ermöglicht es First Phosphate außerdem, sein Phosphatkonzentrat in den Anlagen von Prayon zu gereinigter Phosphorsäure in Batteriequalität zu verarbeiten. Was das Große und Ganze angeht, wird die Technologie von Prayon an 130 Standorten weltweit zur Herstellung von Phosphorsäure eingesetzt. Darüber hinaus betreibt Prayon fünf eigene Werke. https://www.prayon.com/en/

Marc Collin, Chief Technology Officer von Prayon kommentierte die Unterzeichnung der Absichtserklärung wie folgt: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit First Phosphate und die Erprobung unserer anerkannten Technologien für die Herstellung und Aufbereitung von hochwertiger Phosphorsäure zur Versorgung der LFP-Batterieindustrie in Nordamerika. Die Möglichkeit einer Partnerschaft mit First Phosphate ist ein wichtiger Schritt in unseren globalen Diversifizierungsinitiativen.“

Peter Kent, Präsident von First Phosphate erklärte: „Die LFP-Batterie ist bereits eine führende, weltweit akzeptierte Batteriechemie, aber das Angebot an inländischer Produktion in Europa und Nordamerika ist noch begrenzt. Mit der heutigen Ankündigung legen wir den Grundstein für den Aufbau von Produktionskapazitäten in Nordamerika."

Prayon ist mit der Herstellung von LFP-Kathodenaktivmaterial vertraut und hat sein Interesse an einer Zusammenarbeit mit First Phosphate bekundet, um die Machbarkeit einer LFP-Kathodenaktivmaterial-Produktionsanlage für den nordamerikanischen Markt in Quebec, Kanada, zu untersuchen. Prayon benötigt Phosphatkonzentrat und ist daran interessiert, Konzentrat aus den eventuellen Bergbauaktivitäten von First Phosphate zu erwerben, sofern die Spezifikationen erfüllt sind. Dieses Ausgangsmaterial würde in der Prayon-Anlage in Engis, Belgien, zu Phosphorsäure in Handelsqualität (MGA) und anschließend zu gereinigter Phosphorsäure (PPA) verarbeitet.

Die beiden Gesellschaften prüfen eine Produktionsanlage für Phosphorsäure in LFP-Qualität am Standort Quebec

First Phosphate erwägt die Entwicklung einer eigenen Anlage für die Herstellung von aktivem LFP-Kathodenmaterial. First Phosphate und Prayon sind übereingekommen, die Bedingungen für eine Lizenz für Prayons technologisches Know-how bei der Herstellung von Phosphorsäure in Handels- und LFP-Qualität zu erörtern, um First Phosphate die Errichtung einer eigenen Phosphorsäureanlage in Quebec, Kanada, zu ermöglichen. Das Herstellungsverfahren würde auf den umweltfreundlichen, sicheren und lösungsmittelfreien sauberen Technologien von Prayon beruhen, die auch Optionen für ein vollständiges Gipsrecycling umfassen.

Fazit: Die Kooperation zwischen dem Start-Up First Phosphate und dem Global Player Prayon ist unternehmerisch ein Paukenschlag. Außerdem dürften First Phosphate und Prayon starke politische Unterstützung erhalten, da sowohl Belgien als auch Kanada französischsprachige Länder und Mitglieder der Frankophonie sind. Politiker in Québec haben deutlich gemacht, dass die Beibehaltung der französischen Sprache ein klares Ziel für Québec bei der Entwicklung seiner Batterieindustrie ist. Die beiden Partner kündigen denn auch an, direkt mit den Regierungen von Quebec, Kanada, den Vereinigten Staaten, Wallonien, Belgien und Europa zusammenzuarbeiten. Das erklärte Ziel sei es, „Europa und Nordamerika die Unabhängigkeit von grüner Energie und wichtigen Mineralien zu ermöglichen“. Seit 15. Februar kann man dazu auf der Website von Wallonie Entreprendre nachlesen, dass sich Belgien soeben 100 Mio. EUR Fördermittel aus einem neu aufgelegten Topf der Europäischen Investitionsbank gesichert hat. Der Fond soll „vielversprechenden Technologie-Start-ups“ helfen im globalen Wettbewerb gegen ausländische Konkurrenten zu bestehen. 25 Mio. EUR Förderung wird Wallonie Entreprendre in Wallonien verteilen. Vielleicht kommt zur politischen Schützenhilfe ja auch noch eine finanzielle Unterstützung hinzu?

