Wirtschaft Bafin will aktiver gegen Exzesse bei Provisionszahlungen vorgehen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Finanzaufsicht Bafin will künftig Exzesse bei Provisionszahlungen in der Lebensversicherung aktiv bekämpfen. "Wir wollen uns Anbieter genauer ansehen, die bei den sogenannten Effektivkosten beziehungsweise bei den Aufwendungen für Versicherungsvermittler im oberen Viertel liegen", sagte Frank Grund, Chef der Versicherungsaufsicht bei der Bafin, der "Süddeutschen Zeitung".



Verbände von Versicherungsvermittlern haben bereits gegen den Plan der Aufsichtsbehörde protestiert. Kunden der deutschen Lebensversicherer zahlen jedes Jahr rund acht Milliarden Euro an Abschlusskosten, die größtenteils als Provisionen an Vertriebe, Banken, Makler und Vertreter fließen und die Rendite mindern. Die EU-Kommission prüft aktuell ein EU-weites Verbot für Provisionen bei der Altersvorsorge.