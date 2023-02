KASSEL - Rund 10 000 Beschäftigte des Dünger- und Salzkonzerns K+S bekommen dank eines Tarifabschlusses mehr Geld. Vom 1. April an erhalten sie einen monatlichen zusätzlichen Sockelbetrag von brutto 200 Euro, wie das Unternehmen und die Gewerkschaft IG BCE am Samstag mitteilten. Am 1. April 2024 erhöhen sich die monatlichen Entgelte nochmals um 2 Prozent.

HAMBURG - Der Lottovermittler Zeal Network will an seine Aktionäre eine Sonderdividende ausschütten. Der Vorstand wolle dem Aufsichtsrat einen Betrag von 2,60 Euro je Anteilschein vorschlagen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Die Sitzung des Gremiums findet am 22. März statt. Zugestimmt werden muss dem auch auf der für den 9. Mai terminierten Hauptversammlung.

Stabilus sieht Spielraum für Übernahmen von bis zu 700 Millionen Euro

FRANKFURT - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus kann sich Übernahmen für insgesamt bis zu 700 Millionen Euro vorstellen. "Im Visier haben wir Ziele mit einer Umsatzgröße von 30 bis 150 Millionen Euro pro Jahr", sagte Firmenchef Michael Büchsner der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe). "Wir wollen uns im Industriebereich global auf der Erlösseite noch einmal steigern." Dabei versuche Stabilus beim Leverage (Nettoverschuldung zu Ebitda) wie andere Industrieunternehmen auch nicht über eine drei hinauszukommen. "Da haben wir also noch einigen Spielraum für Investitionen im Volumen bis zu 700 Millionen Euro", sagte der Manager./he

Hornbach verlängert Vertrag mit seit kurzem amtierender Finanzchefin

BORNHEIM - Das Finanzressort der Hornbach-Gruppe wird auch über das laufende Jahr hinaus von der früheren Deutsche-Bank-Managerin Karin Dohm geleitet. "Die Aufsichtsräte der Hornbach Baumarkt AG und der Hornbach Management AG haben die Bestellung von Karin Dohm zum Mitglied des Vorstands und Finanzchefin beider Gesellschaften über den 31. Dezember 2023 hinaus für weitere fünf Jahre verlängert", teilte Hornbach am Freitagabend in Bornheim mit. Dohm ist seit 2021 bei der Hornbach-Gruppe und war davor bei der Deutschen Bank beschäftigt. Die Hornbach Management AG ist die persönlich haftende Gesellschafterin der im SDax gelisteten Hornbach Holding AG & Co. KGaA und führt auch die Geschäfte der börsennotierten Holding.

Ericsson streicht weltweit 8500 Stellen - Teil eines bekannten Sparprogramms

STOCKHOLM - Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson will voraussichtlich weltweit 8500 Stellen streichen. Der Stellenabbau ist Teil des Sparprogramms, das der Konzern im vergangenen Dezember angekündigt hatte, wie eine Unternehmenssprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag auf Anfrage mitteilte. "Wir sehen im Unternehmen ein Potenzial, zu vereinfachen und effizienter zu werden, vor allem in Bezug auf strukturelle Kosten", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Ericsson will seine Kosten bis Ende des Jahres um 9 Milliarden schwedische Kronen (rund 814 Millionen Euro) senken. Die meisten Entlassungen will das Unternehmen im ersten Halbjahr 2023 vornehmen. 1400 der Arbeitsplätze fallen in Schweden weg. Ericsson beschäftigt nach eigenen Angaben rund 105 000 Mitarbeiter weltweit.

US-Kartellwächter geben Widerstand gegen VR-Zukauf von Meta auf

WASHINGTON - US-Wettbewerbshüter haben ihren Widerstand gegen den Versuch des Facebook-Konzerns Meta aufgegeben, seine starke Position im Geschäft mit virtueller Realität durch einen Zukauf auszubauen. Nach einer Niederlage vor Gericht zogen sie ihre Einwände gegen die Übernahme der Firma hinter einer VR-Fitness-App zurück, wie aus einem am Wochenende veröffentlichten Dokument hervorgeht.

Facebook-Konzern Meta will bei Chatbots mitmischen



MENLO PARL - Der Facebook-Konzern will nach dem Wirbel um den Text-Automaten ChatGPT bei Chatbots mitmischen. Metas Sprachmodell auf Basis künstlicher Intelligenz solle Forscher in ihrer Arbeit unterstützen, schrieb Gründer und Chef Mark Zuckerberg in einem Facebook-Beitrag am Freitag. Die Technologie trägt den Namen LLaMA.

Opel-Chef erwartet in diesem Jahr stärkeren Absatz



RÜSSELSHEIM - Der neue Opel-Chef Florian Huettl rechnet in diesem Jahr mit einem höheren Absatz. "Es zahlt sich aus, dass Opel voll auf elektrische Antriebe setzt", sagte der Manager am Stammsitz Rüsselsheim der Deutschen Presse-Agentur. Dazu werde auch das Kompaktmodell Astra beitragen, das erstmals über ein ganzes Jahr im Verkauf stehe und zudem ab Frühjahr auch in einer vollelektrischen Version bestellbar sei.

'Sehr, sehr starke Momentaufnahme': Titelträume beim BVB wachsen

SINSHEIM - Inmitten der Meisterschaftsträume bei Borussia Dortmund zeigte sich Sportdirektor Sebastian Kehl bei seinem Besuch im ZDF-"Sportstudio" vorbereitet wie ein Musterschüler. Er habe noch mal nachgeschaut, erzählte der Sportdirektor am Samstagabend wenige Stunden nach dem Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga: Die Double-Saison 2011/2012 "hat mich selber interessiert". Der BVB habe damals in der Rückrunde kein Spiel verloren, sagte Kehl. "Wenn uns das in dieser Serie auch gelingen sollte, dann könnten solche Bilder wiederkommen."

Was passiert mit Reus und Hummels? Kehl deutet Entscheidung im März: an

MAINZ - Borussia Dortmund will mit Kapitän Marco Reus und Abwehrstar Mats Hummels voraussichtlich im kommenden Monat eine Entscheidung über deren vertragliche Zukunft treffen. Ihre Arbeitspapiere enden nach dieser Bundesliga-Saison, beide Fußballprofis werden dann 34 Jahre alt sein. "Ich bin sowohl mit den Spielern als auch mit den Beratern im Austausch", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Sie seien noch nicht so weit, es gebe aber eine Tendenz.

