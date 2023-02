Freiburg (ots) - Nicht alles Legale ist auch moralisch zu rechtfertigen. Daverdient ein Konzern einen zweistelligen Milliardenbetrag und meldet trotzdemKurzarbeit an. Die Regeln lassen es zu. (...) Doch wurden sie dazu gemacht,Wirtschaft und Arbeitnehmern in einer Notlage über die Krisenzeit hinweg zuhelfen. Das weiß auch jeder. Sie nun auszunutzen ist schäbig. Es wird Zeit, diegroßzügige Kurzarbeiterregelung zu beenden. Sie läuft ohnehin im Sommer aus undwird hoffentlich für lange Zeit nicht mehr benötigt. Dabei hat sich diesesInstrument in den vergangenen Jahren mehr als bewährt. Es ist der deutschenWirtschaft damit gelungen, schwere Turbulenzen ohne Massenarbeitslosigkeit zuüberstehen. Nicht ohne Grund haben sich andere Länder das Kurzarbeitergeld zumVorbild genommen. https://mehr.bz/bof8674Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/5450394OTS: Badische Zeitung