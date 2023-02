INVENTEC ARBEITET MIT MICROSOFT ZUSAMMEN, UM SMART-FACTORY-LÖSUNGEN AUF AZURE PRIVATE 5G CORE VON MICROSOFT BEREITZUSTELLEN

TAIPEI, 27. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Inventec, ein weltweit führender Innovator in den Bereichen Cloud-Computing, drahtlose Kommunikation, intelligente Geräte und IoT, gab heute seine neuesten branchenführenden 5G-Konnektivitätslösungen bekannt, die auf Azure Private 5G Core von Microsoft und Intels 5G-optimierten CPUs für private 5G-Netzwerke basieren. Die Lösungen von Inventec sind ab sofort auf dem Azure Marketplace verfügbar: 5G Private Network Solution und 5G Enabled Digital Twins.

Mit Azure Private 5G Core können Unternehmen schnell private 5G-Netzwerke am Unternehmensrand einrichten und verwalten. Inventec hat zunächst ein privates Azure-5G-Core-Netzwerk in seiner Fabrik in Taoyuan bereitgestellt, um zu testen, wie einfach, skalierbar und sicher diese Bereitstellung war, um eine herkömmliche Produktionslinie in eine 5G-fähige intelligente Fabrik umzuwandeln, und hat festgestellt, dass diese Umwandlung zu einem enormen ROI führte. Gemeinsam mit Microsoft und Intel hat Inventec sein 5G Next Lab in Taiwan eingerichtet und nun erstmals öffentlich präsentiert. Der Zweck des 5G Next Lab ist es, einen Arbeitsbereich für Inventecs Ökosystempartner bereitzustellen, um gemeinsam an umfassenden Industrielösungen zu arbeiten und einen Vorführraum zu bieten, um diese Lösungen, die alle auf Azure Private 5G Core basieren, zu zeigen und zu erklären.