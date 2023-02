Zehn 5G SA-Highlights helfen Betreibern, höheren Wert in 5G freizusetzen

BARCELONA, Spanien, 27. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Der weltweite Ausbau von 5G nimmt zu. Die GSMA berichtet, dass weltweit etwa 240 5G-Netze kommerziell eingesetzt werden, von denen nur 15 % auf 5G-SA-Netze entfallen (36). In der frühen Phase des Aufbaus von 5G-Netzen entscheiden sich viele Betreiber für 5G NSA, weil sie 5G-Netze schnell einführen wollen. Mit der groß angelegten Einführung von 5G verlagert sich der Schwerpunkt der Branche vom Netzaufbau auf die Entwicklung von Nutzern und Diensten. 5G-Netze müssen gut aufgebaut und genutzt werden. Als 5G-Zielarchitektur kann 5G SA ein besseres Nutzererlebnis bieten und den Betreibern einen größeren wirtschaftlichen Nutzen bringen. Die Branche konzentriert sich dank ihrer 10 Highlights auf 5G SA.

In 5G NSA-Netzen führt der häufige Rückgriff auf 4G-Netze zu Überlastungen in 4G-Netzen. Die 5G SA-Netzwerkarchitektur wurde eingeführt, um den durch 5G-Netzzugangsausfälle (verursacht durch Small-Packet-Service-Fallback und kurzzeitige Datenübertragung) und durch 5G-Verbindungsfreigabe für VoLTE-Dienste ausgelösten Service-Fallback zu reduzieren. Dadurch wird der Druck auf das 4G-Netz, der durch den Rückfall von Diensten entsteht, wirksam verringert, überlastete Zellen werden reduziert und die Investitionen der Betreiber in die Kapazitätserweiterung für überlastete Zellen werden gesenkt.

Stromeinsparung für LTE

Die 5G SA-Netzwerkarchitektur erhöht den auf die 5G-Netze verlagerten Verkehr. Statistische Daten über Live-Netze zeigen, dass der Stromverbrauch der Basisstation jedes Mal um 4 % gesenkt werden kann, wenn die 5G-Entlastungs-Rate um 10 % erhöht wird. Daher hilft die 5G SA-Netzwerkarchitektur Betreibern, den Stromverbrauch von Basisstationen effektiv zu reduzieren.

Virtuelle private Netzwerke für die Industrie

Betreiber können virtuelle private Netzwerke für die Industrie bereitstellen, die auf erweiterten 5G SA-Funktionen wie UL CL, 5G LAN, dualem und selektivem Empfang sowie Slicing basieren. Diese Netze, die sich durch eine große Uplink-Bandbreite, stabile Latenzzeiten und massive Verbindungen auszeichnen, können eine Schlüsselrolle in der Kernproduktion spielen und Unternehmen dabei helfen, ihre Effizienz zu steigern und die digitale Transformation zu erreichen.