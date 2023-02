Ein überraschend deutlicher Preisanstieg im Januar hat am Freitag die Anleger an den US-Börsen verschreckt. Hinzu kamen besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten. Immer weniger Anleger glauben offenbar an ein baldiges Ende der Zinserhöhungspolitik der Fed.

Inflations- und Zinssorgen sorgen erneut für schlechte Stimmung an den Märkten. In dieser Woche stehen vor allem Inflationsdaten aus Europa auf der Agenda der Anleger, so "Aktie der Woche"-Chefredakteur Lars Wißler.

