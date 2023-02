Tech-Aktien: Todgesagte leben länger!

Starkes Comeback von Microsoft & Co.

Im letzten Jahr war noch das große Schwächeln angesagt. Nach Jahren ungebremsten Wachstums und unvorstellbarer Supergewinne brachen die Aktien von ehemaligen Börsenlieblingen wie Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Nvidia und Tesla dramatisch ein. Meta war innerhalb weniger Monate zwei Drittel weniger wert. Bei Tesla sah es nicht besser aus. Und die anderen Big-Techs mussten ebenfalls reichlich Federn lassen.

Und heute? Seit Jahresbeginn schossen die Notierungen der großen Technologiekonzerne in die Höhe. Rund 70 Prozent waren es bei Tesla, beim Halbleiterherstellen Nvidia in der Spitze rund 45 Prozent. Und unser Portfoliowert Meta, der sowohl im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen als auch in unserem Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value prominent vertreten ist, legte über 30 Prozent zu. Bei den meisten anderen waren es immerhin satte zweistellige Zuwachsraten. Die Gründe sind vielfältig: Die Big Techs verfügen über hohe Cash-Bestände und erwirtschaften immer noch Milliardengewinne - und das Quartal für Quartal. Wie die jüngsten Quartalszahlen gezeigt haben wurden zwar keine neuen Rekordmarken erreicht, aber der Cash-Flow ist immer noch enorm.

Die Börse hat den wirtschaftlichen Burggraben vergessen

Wenn Firmen mit tiefen wirtschaftlichen Burggräben so stark an den Börsen abgestraft werden, reiben wir uns als Modern Value-Investoren die Hände. Bleiben wir beim Beispiel Microsoft. Die Office-Pakete spielen weiterhin Milliarden von Dollar jeden Monat ein. Der niedrige Preis des Abos in Kombination mit den immensen Wechselkosten, die beim Verlassen von Word, Excel & Co. entstünden, machen dieses Geschäfts so unglaublich robust. Eine solche Firma ist nicht mal eben so 25 Prozent weniger wert (am Tiefpunkt), als 6 Monate zuvor.

Doch die Angst und kurzfristige Perspektive vieler Marktteilnehmer macht genau das möglich. Massive Abverkäufe aufgrund einzelner Quartalsergebnisse führten zu übertriebenen Kursrückgängen. Da haben wir zugeschlagen und Microsoft zu einer der größten Positionen im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen aufgebaut.

Kostendisziplin, Entlassungen und neue Technologien

Doch es gibt weitere Gründe für die Wiederentdeckung: eine neue Kostendisziplin und technologischer Fortschritt sorgen wieder für Fantasie. Die Konzerne mussten erkennen, dass auch bei ihnen die Bäume nicht in den Himmel wachsen. In der Vergangenheit hatten sie Mitarbeiter im Minutentakt eingestellt. Jetzt folgt die Konsolidierung. 12.000 Stellen fallen bei Google weg, 10.000 bei Microsoft, 18.000 bei Amazon, 11.000 bei Meta und so weiter und so fort. Beobachter sprechen von über 150.000 Stellen, die bei mehr als 1.000 Tech-Unternehmen wegfallen werden. Bei Zalando sind es mehrere Hundert, um mal ein deutsches Beispiel zu nennen. Die fetten Jahre sind vorbei. Neue Realitäten sind in die Vorstandsetagen eingezogen.