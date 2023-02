DEUTSCHLAND: - ERHOLT - Nach dem Kursrutsch am Freitag wird der Dax am Montag leicht erholt erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent im Plus auf 15 266 Punkte. Am Freitag war er aus seiner zweiwöchigen Seitwärtsbewegung herausgerutscht, nachdem er mehrmals an der Charthürde von 15 500 Punkten gescheitert war. Die Anleger treiben weiter Inflations- und Zinssorgen um. Die Hauptprämisse sei angesichts der hartnäckigen Teuerung Risikoscheu, hieß es bei den Marktexperten der Commerzbank.

USA: - VERLUSTE - Ein überraschend deutlicher Preisanstieg im Januar hat am Freitag die Anleger an den US-Börsen verschreckt. Sorgen vor womöglich deutlicheren Zinsschritten der US-Notenbank kochten wieder hoch. Der anhand der Konsumausgaben ermittelte Preisindex PCE, der von der Fed besonders beachtet wird, stieg nicht nur deutlicher als im Dezember. Er lag auch über den Erwartungen am Markt, was der Notenbank zu denken geben dürfte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen in Asien sind am Montag mit Abstrichen dem Freitags-Kursrutsch in Europa und den USA gefolgt. In Tokio schloss der Nikkei 225 noch recht moderat mit 0,1 Prozent im Minus. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index sank hingegen um 0,5 Prozent und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab um 0,4 Prozent nach.

^

DAX 15506,34 +0,82

XDAX 15564,08 +0,67

EuroSTOXX 50 4280,04 +0,97

Stoxx50 3947,97 +0,31



DJIA 34128,05 +0,11

S&P 500 4147,60 +0,28

NASDAQ 100 12687,89 +0,77



°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 175,43 +0,01



°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0707 +0,16

USD/Yen 133,87 -0,18

Euro/Yen 143,32 -0,03



°



ROHÖL:



^

Brent 82,31 -0,51 USD WTI 75,88 -0,44 USD °

/tih