"Viele Unternehmen können die Produktion immer noch nicht wie gewünscht hochfahren", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Eine durchgreifende Entspannung in der deutschen Industrie lasse auf sich warten. "Aber es gibt im Moment zum Glück auch keine Anzeichen, dass sich die Materialengpässe wieder verschärfen könnten." Das Ifo-Institut befragt für seine Prognosen und Studien monatlich mehrere Tausend Unternehmen./cho/DP/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Lieferprobleme der deutschen Industrie entspannen sich allmählich. Im Februar berichteten 45,4 Prozent der Firmen über Engpässe - die niedrigste Zahl seit April 2021, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo am Montag meldete. In den Schlüsselbranchen Auto, Maschinenbau und Elektro ist die Lage jedoch deutlich schwieriger: Über 70 Prozent der befragten Firmen meldeten Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten.

Ifo Materialmangel in Industrie nimmt ab

