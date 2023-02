Der neue Decision Manager von FutureDial automatisiert die Arbeitsabläufe bei der Wiederaufbereitung von Mobilgeräten

SUNNYVALE, Kalifornien, 27. Februar 2023 /PRNewswire/ -- FutureDial Incorporated, der führende Anbieter von Automatisierungs-, Informations- und Logistikmanagementlösungen für die Mobilgerätebranche, gab die Markteinführung seiner neuesten Innovation bekannt - Decision Manager, der die "Wenn-dann"-Geschäftsregel-Entscheidungsfindung für die Verarbeitung gebrauchter Mobiltelefone in Aufarbeitungslagern automatisiert.

Ein Anpassbares System automatisiert "Wenn-Dann"-Arbeitsablauf-Entscheidungen zur Handhabung und Weiterleitung von mobilen Geräten, die in den Lagern der mobilen Lieferkette aufgearbeitet werden

Seit über 20 Jahren liefert FutureDial Innovationen für die Rückwärtslogistikbranche in der mobilen Lieferkette. Decision Manager ist die jüngste Ergänzung der bewährten Plattform von FutureDial für Automatisierungslösungen mit modernster Technologie für die Mobiltelefon-Aufbereitungsindustrie. Mehr als 1,5 Milliarden Tests wurden mit FutureDial-Lösungen auf mobilen Geräten durchgeführt.

Innovative Technologie verbessert die Entscheidungsfindung in Aufbereitungsanlagen

Decision Manager automatisiert die Entscheidungsfindung in Lagerbetrieben und bietet automatisierte Anleitungen zur Beschleunigung von Handhabungs- und Routing-Entscheidungen, wodurch Engpässe und Fehler reduziert werden. Das System automatisiert die vordefinierten Geschäftsregeln des Kunden, um eine zeitnahe und präzise Anleitung für die gesamte Verarbeitungslinie zu bieten, den Arbeitsablauf zu beschleunigen und die Effizienz zu verbessern.

Angel Anderson, Product Solution Manager bei FutureDial, erklärte: "Wir haben den Decision Manager entwickelt, um die kundenspezifischen "Wenn-dann"-Geschäftsregeln und die Logik zu automatisieren, die alles darüber bestimmen, wie ein mobiles Gerät an verschiedenen Berührungspunkten in einer Aufarbeitungsoperation verarbeitet und gehandhabt wird. Flexible Arbeitsabläufe werden nahtlos von Gerät zu Gerät angewendet. Der einzigartige Zustand jedes Geräts bestimmt individuelle Entscheidungen und Routings. Das Besondere an diesem System ist, dass es nicht einfach dasselbe Routing für Chargen von Geräten zuweist, sondern dass dies situationsabhängig auf der Grundlage des jeweiligen Geräteflusses geschieht."