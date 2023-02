GOLDMAN SACHS stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Shell nach Quartalszahlen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das in Euro lautende Kursziel von 35 auf 40 angehoben. Die starken Bilanzen der großen Ölkonzerne unterstützten steigende Aktienrückkäufe und selektive Erhöhungen der Investitionen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Shell biete die beste Kombination aus starken Vermögenswerten - das Unternehmen habe eine weltweit führende Position in den Bereichen Flüssiggas (LNG) und Marketing und verfüge über ein starkes Chemiegeschäft./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 02:07 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 28,78EUR gehandelt.