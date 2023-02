BERENBERG stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 80 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer, dessen Premium-Strategie der Markt weiterhin nicht honoriere, bleibe sein bevorzugter Branchentitel, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Montag vorliegenden Studie. Die eigene Software sollte die langfristigen Margen und der Rückkauf von Aktien für vier Milliarden Euro den Kurs stützen. Yanoshik hob mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen zudem seine Schätzungen an./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 17:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 72,44EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Adrian Yanoshik

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m