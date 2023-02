BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 134,2EUR gehandelt.

Zum Wochenstart dürften die Marktteilnehmer auf Stimmungsdaten aus der Eurozone sowie Geld- und Kreditdaten der Europäischen Zentralbank (EZB) achten. In den USA geben die Aufträge für langlebige Güter einen Hinweis auf die Investitionsneigung der Unternehmen. Außerdem werden Daten vom schwächelnden Immobilienmarkt erwartet./bgf/mis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gegangen. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 134,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,52 Prozent. Auch in anderen Euroländern verlief der Handelsauftakt ruhig.

