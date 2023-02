Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, welche ich bereits vor 8.00 Uhr für Dich auf YouTube hinterlegt habe:

Darin ging ich vor allem auch auf das Sentiment ein, was wir an der Wall Street gesehen hatten. Per Fear and Greed Index ist eine Normalisierung zu sehen, die beim aktuellen Druck auf Nasdaq, Dow Jones und S&P500 auch schnell für eine Stabilisierung der Kurslevels sorgen könnte:

2023-02-25 Fear and Greed Verlauf

Wie ich dies im US-Handel mit konkreten Trades umsetze, zeige ich Dir gern wieder ab Montag wieder und plane bereits den März mit diesen Terminen vor:

202303 Andreas Bernstein Wallstreet Livetrading

Abseits des US-Handels mit leicht positiven Futures am Morgen kommen wir direkt auf den DAX zu sprechen.

DAX-Chartanalyse für den Wochenstart

Das große Signal der Vorwoche war am Freitag dann der Trendbruch im Stundenchart:

20230225 DAX XETRA Big Picture

Es könnte vor allem für die "End of Day Trader" daher den Start für weitere Verkäufe bedeuten. Doch auch sie brauchen Liquidität und sind daher womöglich an einer Gegenbewegung interessiert, anstatt im "freien Fall" ihre Positionen zu verkaufen.

Entsprechend fester ist die DAX-Vorbörse. Wir notieren über der 15.250 und damit genau an den Tiefs der Handelstage in der vergangenen Woche. Den Bereich habe ich Dir hier kenntlich gemacht:

20230327 Endloskontrakt DAX

Wichtig ist hierbei einzuordnen, dass wir das große Momentum im DAX vornehmlich am Freitag und da auch erst in der Schlussauktion sagen. Dennoch hat der DAX direkt das GAP vom Monatsanfang dann doch noch schliessen können:

20230225 DAX XETRA Februar

Für den XETRA-Handel war es der schwächste Tag im ganzen Februar:

DAX an der Börse Frankfurt am 2023-02-24

Diese Dynamik im Momentum sieht man hier sehr deutlich:

20230225 DAX XETRA Februar Trend

Hält dieses Momentum an, sind im weiteren Verlauf die 15.000 als technisches Ziel abzuleiten:

20230225 DAX XETRA Februar Ziele

Doch wie beschrieben, notiert die Vorbörse bereits 50 Punkte höher und könnte damit auch einen Kaufimpuls auslösen, der auf das Support-Level aufsetzt.

Termine zum Montag den 27.02.2023

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der neuen Woche habe ich Dir gleich zum Wochenstart eingestellt. Vor allem NIO, Salesforce, Zoom und Dollar Tree dürften wieder spannend werden:

20230226 Earnings Woche

Am Morgen ist dann 10.00 Uhr das Verbrauchervertrauen und weiteres Datenmaterial aus der Eurozone maßgeblich.

14.30 Uhr folgen dann die Auftragseingänge langlebiger Gebrauchsgüter aus den USA und 16.00 Uhr die schwebenden Hausverkäufe.

Einige Reden aus dem Notenbankumfeld runden den Start in die neue Woche ab.

Alle Termine des heutigen Tages habe ich hier einmal komplett aufgelistet:

Wirtschaftsdaten am 2023-02-27

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen.

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere Inspirationen. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden mit anderen Händlern LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD an:

Diese Analyse und alle Chartbilder bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

