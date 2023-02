In China ging es für den CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen um 0,42 Prozent auf 4043,84 Punkte bergab. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor zuletzt 0,24 Prozent auf 19 962,37 Punkte. Damit knüpften beide Indizes an ihre Verluste vom Freitag an.

Die Kursabschläge an den asiatischen Handelsplätzen fielen derweil unterschiedlich deutlich aus. Vergleichsweise gut hielt sich der japanische Nikkei 225 , der am Freitag deutlich vom Bekenntnis des nominierten Notenbankchefs Kazuo Uedazur zur derzeitigen lockeren Geldpolitik profitiert hatte und nun lediglich um 0,11 Prozent auf 27 423,96 Punkte nachgab.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte sind am Montag mit Verlusten in die Handelswoche gestartet. Sie folgten damit der Entwicklung in Europa und den USA, wo am Freitag neue amerikanische Inflationsdaten wieder Ängste vor steigenden Zinsen geschürt hatten. Vor der Veröffentlichung von chinesischen Einkaufsmanagerindizes am Mittwoch herrscht zudem Unsicherheit über die Erholung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer