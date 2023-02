First Hydrogen bereitet LCVs auf Einsatz vor

Vancouver, B.C., 27. Februar 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) schließt die Erfassung der Kilometerleistung und die Fahrzeugbewertung ab, um die Effizienz seiner emissionsfreien leichten Nutzfahrzeuge (LCVs -Light Commercial Vehicles) zu optimieren, bevor die Fahrzeuge im März 2023 bei Flottenkunden eingesetzt werden. Die Bewertungen werden zusammen mit dem Antriebsspezialisten AVL Powertrain durchgeführt, der die Fahrzeuge einer Reihe von realen Betriebszyklen unterzieht, darunter Stadt-, Land- und Autobahnfahrten. Auf der Grundlage des Fahrzeuggewichts, der Batteriegröße und des Energieverbrauchs des Antriebsstrangs haben die beiden LCVs von First Hydrogen je nach Strecke eine voraussichtliche Reichweite von 400-600 km mit einer einzigen Betankung, die weniger als 5 Minuten dauert.

Die von den beiden mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen Fahrzeugen (FCEV) gesammelten Daten werden es First Hydrogen ermöglichen, den Kraftstoffverbrauch und die Reichweite der Fahrzeuge in verschiedenen Fahrszenarien genau zu bestimmen. Dadurch kann das Unternehmen eine KI zur Vorhersage des Energieverbrauchs, zur Optimierung der Kraftstoffeffizienz und zur Ermittlung von Bereichen für die weitere Entwicklung einsetzen. Die Daten werden die tatsächlichen Fähigkeiten der künftigen emissionsfreien Fahrzeuge von First Hydrogen erfassen, zunächst mit dem Fahrzeug der Generation II.

Die Daten ermöglichen einen Vergleich mit Simulationen, die für die Prüfung nach dem Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) durchgeführt wurden, das Teil des EU-Rechts ist. WLTP ist ein weltweiter Standard, der von Käufern und kommerziellen Flottenmanagern verwendet wird, um den Energieverbrauch und die Emissionen von Fahrzeugen zu vergleichen und bei Elektrofahrzeugen auch die Reichweite zu berechnen. Die Tests finden bis Mitte März statt, und die Daten werden anschließend ausgewertet. Die ersten Zahlen werden für Mitte März 2023 erwartet und werden den Ingenieuren von First Hydrogen dabei helfen, die wettbewerbsfähigen Gesamtbetriebskosten (TCO) der Fahrzeuge darzustellen, die für gewerbliche Flottenmanager, die in neue Fahrzeuge investieren, eine wichtige Information darstellen. Die Daten werden es potenziellen Kunden auch ermöglichen, echte Vergleiche zwischen FCEVs, batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren anzustellen.