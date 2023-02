BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Nach fast einjähriger Verspätung habe die EU-Kommission kürzlich Regeln zur Definition von erneuerbarem Wasserstoff vorgeschlagen und sie erwarte, dass das Europäische Parlament und der Rat die Vorschriften annehmen werden, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit würden erhebliche Unsicherheiten beseitigt und Projekte könnten vorankommen. Nel, RWE, Orsted und auch ITM Power dürften von mehr Klarheit durch diese Regeln profitieren./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2023 / 15:53 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2023 / 06:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 40,16EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Deepa Venkateswaran

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m