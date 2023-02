Geldmaschinen statt Gemüse

Presseschau der Börse München : Nein, wir haben uns nicht an die Headline dergehalten: „Gönnen Sie sich ruhig mehr Pausen“, wir waren etwas indisponiert, deswegen ist diese Kolumne zweimal ausgefallen. Und nein, auch den Rat derhaben wir nicht berücksichtigt: „Wer schreibt noch selbst?“ Wir haben ganz traditionell mit eigener, soweit vorhandener, statt künstlicher Intelligenz in die Tasten gehackt. Leider fällt diese Presseschau etwas bescheidener aus, weil sich unser gewöhnlich prall gefülltes Presseregal etwas ausgedünnt zeigt – es liegt nicht am Zusteller, sondern an der Verteilstelle, da bekommt der Begriff „postlagernd“ eine ganz neue Bedeutung. Dabei wird über einen möglichen Streik doch erst noch abgestimmt: „Bei der Post droht ein wochenlanger Streik“ -. Wir geben uns gelassen, schließlich plädiert der Ökonom Justus Haucap ebenfalls in: „Ich könnte auf den Montag als Zustelltag verzichten“. Wer braucht schon eine Montagszeitung? Ansonsten stand diese Woche im düsteren Zeichen des Ukraine-Krieges, der vor einem Jahr begann. Auf den Punkt brachte es die: „Wenig Hoffnung, viel Sorge“! Immerhin, die Kurse zeigten die Woche überwiegend nach oben: „Die gekaufte Kurs-Rally“ titelte das. Und nein, wir waren es nicht!