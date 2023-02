AHRENSBURG (dpa-AFX) - Eine abflauende Nachfrage nach seinen Produkten stimmt den Bildverarbeitungsspezialisten Basler vorsichtig für das neue Jahr. "Das anhaltend schwache Auftragseingangsniveau in den ersten Wochen des Jahres lässt das Management eher zurückhaltend auf den Jahresverlauf blicken", teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Ahrensburg bei der Vorlage vorläufiger Geschäftszahlen für 2022 mit. Eine genaue Prognose gab es nicht. Der Auftragsbestand befinde sich hingegen weiter auf einem erhöhten Niveau, wenn auch die Auftragseingänge im vergangenen Jahr bereits zurückgegangen waren.

An der Börse ging es für die Basler-Aktie zunächst bis auf 28,50 Euro nach unten. Auf dem niedrigsten Niveau seit November setzte allerdings eine Stabilisierung ein, zuletzt war der Kurs mit 0,3 Prozent ins Plus gedreht. Zwischen dem Jahreswechsel und Mitte Januar hatten die Scheine deutlich an Wert hinzugewonnen. Seither ging es aber bergab. Gegenüber dem Kurs vom Jahresende haben die Papiere aktuell noch 1,2 Prozent eingebüßt. Aktionäre, die seit einem Jahr Basler-Papiere halten, blicken auf einen Wertrückgang von rund 21,5 Prozent.