Der Dax steuert einmal mehr auf eine eminent wichtige Handelswoche zu. Die drängendste Frage lautet hierbei wohl: Manifestieren sich die jüngsten Konsolidierungstendenzen? Crash-Propheten wittern Morgenluft; einmal mehr.

In den letzten Handelstagen ließ es der Dax etwas ruhiger angehen. Zunächst stellte er seine Bemühungen ein, den massiven Widerstandsbereich um 15.650 Punkte auszuhebeln. Gewinnmitnahmen führten ihn in der zweite Wochenhälfte unter die 15.300 Punkte. Damit kommt nun unweigerlich der wichtige Kursbereich um 15.000 Punkte so langsam, aber sicher in Reichweite.

Der obere Chart verdeutlicht die überaus spannende Situation. Im Prinzip stand der (bisherige) Februar ganz unter dem Motto „Der Sprung über die 15.650 Punkte muss gelingen.“, doch er gelang eben bislang nicht. Es gab einige vielversprechende Versuche, doch im entscheidenden Moment versagten dem Dax jedes Mal die Kräfte. Dem Index ging schließlich das Aufwärtsmomentum verloren.

Nun ist es durchaus normal, dass eine Aktie, ein Index die Unterseite auslotet, wenn es oben nicht mehr weitergeht. Und in diese Phase könnte der Dax nunmehr eintreten.

Insofern dürfte der Fokus in den nächsten Handelstagen bzw. –wochen auf dem Bereich von 15.000 Punkten liegen. Im (bullischen) Idealfall hält diese auch unter psychologischen Aspekten so wichtige Marke. Doch auch ein Bruch der 15.000 Punkte muss als mögliches Szenario thematisiert werden.

Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 15.000 Punkte kommen, ruhen die (bullischen) Hoffnungen auf dem Unterstützungsbereich um 14.600 Punkte / 14.500 Punkte. Dieser scheint vermeintlich gut ausgebaut. Sollte es kurzfristig doch noch zum Ausbruch über die 15.650 Punkte kommen, wäre das Korrekturszenario wohl vom Tisch. In diesem Fall wäre ein Anlaufen der 16.000er Marke zu erwarten.

Kurzum. Zentraler Ankerpunkt im März ist das FOMC-Meeting am 21.03. / 22.03. Die Leitzinsentscheidung der Fed wird womöglich die Weichen bis in den Sommer hinein stellen. Doch auf dem Weg dahin werden noch zahlreiche wichtige Konjunkturdaten erwartet. Die Spannung dürfte also konstant hoch bleiben. Die letzten Handelswochen haben zwar zum einen das Unvermögen des Dax aufgezeigt, den Widerstand von 15.650 Punkten aufzubrechen, aber eben auch, dass zurückliegende Rücksetzer recht schnell frisches Kaufinteresse mit sich brachten. Insofern könnte das Abwärtspotential begrenzt sein. Dennoch gilt: Ein Rücksetzer unter die 15.000 Punkte wäre ein deutliches Warnsignal. Sollte es gar unter die 14.500 Punkte gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.