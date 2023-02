Nach einem starken Start in das Jahr 2022 verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) am 23.2.23 bei 21,40 Euro den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Den letzten Schub zum Rekordhoch erhielt die Aktie nach der Veröffentlichung solider Jahreszahlen und der Bestätigung des Ausblickes für das laufende Geschäftsjahr.

Da sich das Wachstum der Deutsche Telekom weiter fortsetzen sollte, bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 29,50 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlungen für die T-Aktie. Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 21,15 Euro notierte, auf ihrem Weg zu den hohen Kurszielen in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest um weitere vier Prozent auf 22 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.